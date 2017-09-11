В Земетчино при пожаре погиб мужчина Происшествия

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Мужчина 1951 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в двухэтажном кирпичном доме на улице Суворова в Земетчино Пензенской области днем в понедельник, 11 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Она уточнила, что возгорание произошло на втором этаже 8-квартирного дома.

«Сгорела квартира на площади 40 кв. метров. Также огонь уничтожил кровлю на площади 20 кв. метров. Из здания были эвакуированы восемь человек», — пояснила собеседница агентства.

По словам Анны Шупиловой, в тушении пожара принимали участие пять расчетов и 18 человек, в том числе добровольцы.

«Причины случившегося устанавливаются», — сказала она.