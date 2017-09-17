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Пожар произошел в четырехэтажном доме в Пензе

10:46 | 17.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Пожар в комнате квартиры на четвертом этаже дома №12 на улице Ленина в Пензе произошел утром в воскресенье, 17 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

Пожар произошел в четырехэтажном доме в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что в данный момент открытый огонь ликвидирован, но сохраняется сильное задымление.

«Дом старый, с деревянными перекрытиями. Пока там еще работают», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что возгорание возникло в комнате площадью 15 кв. метров.

«Пострадавших нет», — добавила Анна Шупилова.

Очевидцы разместили в группе в социальной сети «ВКонтакте» фото с места происшествия.

На кадрах видно, что из окна квартиры на последнем этаже идет густой дым. Также на фото попала спецтехника МЧС — автовышка, которая позволила спасателям получить доступ к четвертому этажу.

Причины произошедшего выясняются.
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