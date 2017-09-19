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По факту смертельного ДТП с тремя автомобилями под Пензой возбуждено уголовное дело

16:11 | 19.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием трех автомобилей на 618 км федеральной трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого погиб мужчина.

По факту смертельного ДТП с тремя автомобилями под Пензой возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ДТП произошло 7 сентября.

«52-летний водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом двигался со стороны Москвы в направлении Самары. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ГАЗелью». Продолжая движение перпендикулярно проезжей части, «МАЗ» врезался в стоявшую «Волгу», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в результате случившегося погиб 38-летний водитель «ГАЗели», а его пассажирка получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована.
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