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В Пензенской области подросток умер на праздновании юбилея спортшколы

09:44 | 21.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти юноши 2000 года рождения во время торжественного мероприятия по случаю юбилея спортивной школы в Нижнем Ломове Пензенской области в минувшую среду, 20 сентября.

В Пензенской области подросток умер на праздновании юбилея спортшколы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нижнеломовским межрайонным следственным отделом выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Как сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте», молодой человек упал на сцене районного дома культуры во время выступления с гирями. В настоящее время данная информация не получила официального подтверждения.
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