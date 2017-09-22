В Пензенской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком Происшествия

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Земетчино — Пенза», столкнулся с грузовиком неподалеку от села Атмис утром в пятницу, 22 сентября.

Фото: страница Алексея Макарова в Facebook

Фотографии и видео с места происшествия на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров, который оказался свидетелем происшествия.

«Еду в Нижний Ломов. Остановка «Атмис». На наших глазах фура столкнулась с пассажирским автобусом «Земетчино — Пенза». Вышибли дверь автобуса. Погибших и тяжелых, к счастью, нет. Повезло, хотя удар был сильный. Кондуктор, в отличие от пассажиров, была пристегнута», — написал он.

Алексей Макаров отметил, что после вызова спасателей и медиков пострадавшим оказали первую помощь — раны перевязали бинтами, дали пассажирам воды и влажные салфетки.

Он добавил, что на место прибыли три бригады скорой помощи.

В отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области пояснили, что в настоящее время сотрудники ведомства работают на месте ДТП.

Причины случившегося устанавливаются.