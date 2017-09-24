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В Пензе у Ново-западного кладбища две машины после столкновения улетели в кювет

13:36 | 24.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Столкновение автомобилей «Lada Granta» и «Hyundai Solaris» произошло в районе Ново-Западного кладбища в Пензе днем в воскресенье, 24 сентября.

В Пензе у Ново-западного кладбища две машины после столкновения улетели в кювет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В результате ДТП автомобили вылетели с дороги в зону лесных насаждений. При этом отечественная машина оказалась частично сверху над иномаркой.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. У «Lada» полностью смяты капот, часть крыши и передние двери, разбито лобовое стекло. Кроме того, на сработавших подушках безопасности видны многочисленные пятна крови.

У иномарки также полностью смята передняя часть, в результате удара оказался оторван номерной знак. Внутри на поверхности перед лобовым стеклом виднелась табличка службы «Mnogo Taxi».

По имеющейся информации, в результате случившегося никто не погиб. В машине скорой помощи находился молодой мужчина, который получил травмы.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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