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По факту гибели молодого мужчины при пожаре в Кузнецке организована проверка

13:27 | 28.09.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 28 сентября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 24-летнего мужчины при пожаре в доме на улице 2-й Сосновой в Кузнецке Пензенской области.

По факту гибели молодого мужчины при пожаре в Кузнецке организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«27 сентября в правоохранительные органы поступила информация о возгорании частного домовладения. В ходе тушения пожара с признаками отравления продуктами горения было обнаружено тело хозяина дома», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время выясняется причина пожара и обстоятельства произошедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — резюмировала собеседница агентства.
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