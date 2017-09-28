По факту гибели молодого мужчины при пожаре в Кузнецке организована проверка Происшествия

Кузнецк, 28 сентября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 24-летнего мужчины при пожаре в доме на улице 2-й Сосновой в Кузнецке Пензенской области.

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«27 сентября в правоохранительные органы поступила информация о возгорании частного домовладения. В ходе тушения пожара с признаками отравления продуктами горения было обнаружено тело хозяина дома», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что в настоящее время выясняется причина пожара и обстоятельства произошедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — резюмировала собеседница агентства.