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В летний период в Пензенской области утонули 20 человек

16:24 | 29.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. 20 человек утонули в водоемах Пензенской области с 1 июня 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В летний период в Пензенской области утонули 20 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В том числе погибли трое детей», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается снижение случаев гибели на воде на 55% — в прошлом году утонули 45 человек.

«Это объясняется активной работой должностных лиц, а также достаточно прохладным летом 2017 года. Большее число погибших пришлось на конец июля и на август, когда температура воздуха повысилась», — пояснили в управлении.

В МЧС сообщили, что четыре человека погибли в водоемах на территории города Пензы, пять — Пензенского района, два — Каменского, по одному — Белинского, Городищенского, Лопатинского, Сердобского, Камешкирского, Кузнецкого, Мокшанского и Никольского районов, а также в Кузнецке.

«Основными причинами гибели людей на водных объектах стали: купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в необорудованных и не предназначенных для этого местах, недостаточный контроль со стороны взрослых за детьми», — резюмировали в ведомстве.
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