В ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» погибли люди Происшествия

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате столкновения фуры «Volvo» и легкового автомобиля «Hyundai» на федеральной трассе «Тамбов — Пенза» в Каменском районе в субботу, 30 сентября.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, удар пришелся на переднюю часть автомобиля «Hyundai», который после случившегося выбросило в кювет.

В машине сработали подушки безопасности, однако это не спасло людей, находившихся внутри. Для извлечения тел сотрудникам МЧС пришлось разрезать металл с помощью специального инструмента.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, для ликвидации последствий случившегося привлекались пять человек, было задействовано две единицы техники.

В настоящее время на месте продолжают работать представители экстренных служб.

Сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить степень вины каждого из водителей, выясняют обстоятельства произошедшего.

В управлении ГИБДД УМВД России по Пензенской области случившееся пока не прокомментировали.