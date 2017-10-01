Мэр Пензы распорядился очистить от надписей стелу у «Ростка», разрисованную вандалами Происшествия

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил в кратчайшие сроки очистить стелу с барельефом, установленную у монумента «Росток» на набережной реки Суры, от надписей, которые вандалы нанесли черной краской.

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 1 октября, мэр провел выездное совещание на данном объекте.

Было принято решение вернуть стеле прежний вид путем пескоструйной обработки.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе совещания Виктор Кувайцев оценил ход работ по капитальному ремонту набережной, где продолжается обустройство нижней прогулочной зоны. На данном этапе здесь ведется укладка бетонных плит.

Ремонт смотровой площадки на набережной реки Суры в Пензе, где установлены монумент «Росток» и стела с барельефом, был выполнен в 2017 году. В частности, поверхности были очищены пескоструйным аппаратом.