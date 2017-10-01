15:21:49 Воскресенье, 1 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Мэр Пензы распорядился очистить от надписей стелу у «Ростка», разрисованную вандалами

12:32 | 01.10.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил в кратчайшие сроки очистить стелу с барельефом, установленную у монумента «Росток» на набережной реки Суры, от надписей, которые вандалы нанесли черной краской.

Мэр Пензы распорядился очистить от надписей стелу у «Ростка», разрисованную вандалами

Фото: Penza-gorod.ru

В воскресенье, 1 октября, мэр провел выездное совещание на данном объекте.

Было принято решение вернуть стеле прежний вид путем пескоструйной обработки.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в ходе совещания Виктор Кувайцев оценил ход работ по капитальному ремонту набережной, где продолжается обустройство нижней прогулочной зоны. На данном этапе здесь ведется укладка бетонных плит.

Ремонт смотровой площадки на набережной реки Суры в Пензе, где установлены монумент «Росток» и стела с барельефом, был выполнен в 2017 году. В частности, поверхности были очищены пескоструйным аппаратом.
Актуальное
Читайте также
Дети из клуба «Юный спецназовец» посетили «Сталинский центр» в Пензе Ярмарка на площади Ленина позволила пензенцам значительно сэкономить — министр
Виктор Кувайцев оценил состояние двух пензенских котельных Виктор Кувайцев поздравил пензенских пенсионеров с Днем пожилых людей
Пензенский «Зенит» обыграл «Сатурн» из Раменского со счетом 1:0 В «Тарханах» пройдут мероприятия в честь годовщины со дня рождения Лермонтова
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама