В Заречном в гаражах обнаружено тело таксиста
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Заречный, 4 октября 2017. PenzaNews. Тело мужчины 1959 года рождения, работавшего таксистом, обнаружено в гаражном кооперативе в Заречном Пензенской области утром в среду, 4 октября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, мужчина ушел из дома во вторник, 3 октября.
«Тело обнаружил прохожий. Видимых телесных повреждений нет», — уточнила собеседница агентства.
По ее словам, предварительная причина смерти таксиста пока не установлена.
«Судебно-медицинское исследование трупа будет завтра», — отметила Татьяна Махницкая.
Она добавила, что по факту обнаружения тела мужчины организована доследственная проверка.
Очевидцы разместили фото с места происшествия в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что тело мужчины лежит около автомобиля. Его одежда и открытые участки кожи испачканы. Рядом видны следы крови.