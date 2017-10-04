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В Заречном в гаражах обнаружено тело таксиста

14:51 | 04.10.2017 | Происшествия

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Заречный, 4 октября 2017. PenzaNews. Тело мужчины 1959 года рождения, работавшего таксистом, обнаружено в гаражном кооперативе в Заречном Пензенской области утром в среду, 4 октября.

В Заречном в гаражах обнаружено тело таксиста

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, мужчина ушел из дома во вторник, 3 октября.

«Тело обнаружил прохожий. Видимых телесных повреждений нет», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, предварительная причина смерти таксиста пока не установлена.

«Судебно-медицинское исследование трупа будет завтра», — отметила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по факту обнаружения тела мужчины организована доследственная проверка.

Очевидцы разместили фото с места происшествия в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что тело мужчины лежит около автомобиля. Его одежда и открытые участки кожи испачканы. Рядом видны следы крови.
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