В Пензе железобетонная плита упала на подростка во время работ по обустройству дороги Происшествия

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования подростка при проведении работ, связанных с обустройством дороги в микрорайоне Север города Пензы.

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«По предварительным данным, руководство одной из организаций, занимающихся изготовлением мебели, расположенной на улице Аустрина в Пензе, договорилось с жителем села Засечного о выполнении работ по укладке и выравниванию слоя песка, необходимого при прокладывании дороги к данной фирме. 4 октября мужчина прибыл на улицу Аустрина для выполнения указанных работ вместе со своим сыном 2001 года рождения. В ходе укладки слоя песка одна из железобетонных плит, стоявших рядом, упала на ногу юноши, в результате чего тот получил оскольчатый перелом стопы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний был незамедлительно доставлен в больницу.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе.