Младенец госпитализирован в пензенскую больницу с ожогом пищевода Происшествия

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту получения ожога пищевода младенцем, который из зареченской больницы был переведен на лечение в Пензу.

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«2 октября в МСЧ №59 в Заречном был госпитализирован новорожденный мальчик возрастом один месяц, где ему был поставлен предварительный диагноз «Ожог пищевода». На следующий день ребенок был переведен в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где он до настоящего времени находится на стационарном лечении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления вреда здоровью, причиненного ребенку», — сказали в пресс-службе.