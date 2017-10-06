В Пензе полиция оцепила территорию в районе Бакунинского моста
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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию в районе Бакунинского моста в Пензе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», находящийся в центре города, инспекторы ДПС разворачивают транспорт, направляющийся в сторону микрорайона ГПЗ-24 и Заречного со стороны улицы Урицкого.
Кроме того, перекрыта улица Суворова в районе перекрестка с улицей Урицкого — доступ по направлению к торговому центру «Муравейник» заблокирован.
На месте находятся полицейские машины. Движение транспорта затруднено, но большой пробки пока нет. Вместе с тем, если оцепление не будет снято в ближайшее время, она, вероятнее всего, появится, так как Бакунинский мост связывает части города, расположенные на противоположных берегах Суры — с учетом ремонта Свердловского моста число альтернативных путей снижено до минимума.
Причины оцепления пока неизвестны.
В пресс-службах региональных управлений МВД и МЧС на данный момент не комментируют происходящее.