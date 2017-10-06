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Оцепление в центре Пензы связано с событиями в здании за «Муравейником» — источник

18:49 | 06.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Выставленное в центре Пензы оцепление связано с событиями, происходящими в одном из зданий, расположенных за торговым центром «Муравейник», в котором, по имеющимся данным, находится сауна или массажный салон. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Оцепление в центре Пензы связано с событиями в здании за «Муравейником» — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, ограничение проезда машин и движения пешеходов по Бакунинскому мосту, а также близлежащим улицам вызвано соображениями безопасности. Однако какого рода угроза имеется на данный момент, он не уточнил, сославшись на то, что подобные сведения должны исходить от соответствующих ведомств.

По неподтвержденным данным, речь идет об операции по освобождению одного или нескольких заложников, однако проверить или опровергнуть эти сведения пока не удается, так как ответственные лица недоступны для комментариев.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», в центре Пензы по-прежнему наблюдается большое скопление спецтранспорта и сотрудников правоохранительных органов, которые никак не комментируют происходящее.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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