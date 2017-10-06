Захваченные в Пензе заложники освобождены — Росгвардия Происшествия

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии и полиции успешно провели операцию по освобождению заложников в центре Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.

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«На данный момент операция по освобождению заложников завершена. Мужчина, который удерживал женщин, задержан», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подробности произошедшего, в том числе мотивы злоумышленника, выясняются.

Вечером в пятницу, 6 октября, сотрудники правоохранительных органов оцепили центр Пензы, в том числе закрыв доступ на Бакунинский мост для транспорта и пешеходов, а также подходы к торговому центру «Муравейник».

По официально неподтвержденным данным, спецоперация проводилась в отдельно стоящем здании на улице Бакунина, в котором располагается сауна или массажный салон. Предположительно, злоумышленник удерживал трех женщин, одной из которых удалось сбежать.