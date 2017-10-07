В Городищенском районе столкнулись фура и легковая иномарка Происшествия

Пенза, 7 октября 2017. PenzaNews. Столкновение фуры «MAN» и легкового автомобиля «Volkswagen» произошло на 675 км трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области вблизи поворота на Степановку.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного около 6.00 в субботу, 7 октября, после чего на место были направлены три человека и одна единица техники.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», — уточняется на сайте.

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец аварии, в ней погиб водитель красной иномарки. В результате столкновения грузовик вылетел в кювет. Легковушка врезалась в препятствие и осталась на дороге. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.