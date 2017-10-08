В Пензе квадроциклист приговорен к 1,5 годам в колонии-поселении за смерть пассажирки Происшествия

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Водитель квадроцикла «Yamaha», по вине которого в июле 2017 года в ДТП на улице Карпинского в Пензе погибла пассажирка, приговорен к лишению свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии поселении. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

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По его словам, также он лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года.

«Мужчина, будучи лишенным водительских прав, управлял мотовездеходом, принадлежащим ему на праве собственности, и перевозил пассажира, что запрещено в соответствии с техническим характеристиками данного транспортного средства. Он не учел дорожные и метеорологические условия и не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в связи с чем не справился с управлением, допустил занос мотовездехода, который наехал на бордюрный камень и опрокинулся на тротуар», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в результате случившегося пассажирка квадроцикла получила травмы, не совместимые с жизнью.

«В судебном заседании водитель заявил о своем согласии с предъявленным обвинением. Дело было рассмотрено в особом порядке», — отметил представитель суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.