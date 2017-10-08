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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

Движение затруднено у «Воейкова» в Пензе из-за ДТП с участием скорой

18:10 | 08.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Движение транспорта сильно затруднено из-за ДТП с участием автомобиля скорой помощи и черной иномарки, произошедшего на улице 40-лет Октября в Пензе — неподалеку от дворца единоборств «Воейков» — вечером в воскресенье, 8 октября.

Движение затруднено у «Воейкова» в Пензе из-за ДТП с участием скорой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, сложности испытывают как автомобилисты, въезжающие на эту улицу со стороны трассы «Тамбов — Пенза» и Бригадирского моста, так и водители, следующие в обратном направлении — с Окружной.

Кроме того, дорожная обстановка осложнена из-за заглохшей фуры — в настоящее время прилагаются усилия, чтобы убрать ее с дороги.

На данный момент неизвестно, находился ли пациент в скорой, когда та попала в аварию, или нет.

В результате столкновения спецавтомобиль отбросило к светофору. У машины разбита передняя часть с пассажирской стороны, задета дверь.

Легковой автомобиль также получил механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося и определить степень вины каждого из водителей.
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