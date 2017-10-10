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Прекращено уголовное дело, возбужденное после гибели человека на заводе «МашСталь»

16:19 | 10.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении мастера пензенского литейно-механического завода «МашСталь», где в результате несчастного случая погиб человек.

Прекращено уголовное дело, возбужденное после гибели человека на заводе «МашСталь»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«30 июня 2017 года мастер ООО «Литейно-механический завод «МашСталь» 1980 года рождения, являясь прямым руководителем погрузочно-разгрузочных работ на производственной площадке электромостового крана, не следил за тем, чтобы технологический процесс соответствовал требованиям безопасности и чтобы отсутствовали посторонние лица, поскольку отошел более чем на 20 минут. В этот период времени в опасной рабочей зоне находился потерпевший, не связанный с осуществлением погрузочно-разгрузочных работ. Ввиду неисправности механизма главного подъема электромостового крана произошло обрушение подвески, в результате чего мужчина получил тупую сочетанную травму головы, таза, конечностей, повлекшую развитие острой кровопотери. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ходе расследования работник завода полностью признал свою вину.

«От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — добавила собеседница агентства, отметив, что мужчина в полном объеме возместил потерпевшей моральный вред и материальный ущерб.

Татьяна Махницкая уточнила, что принято решение о назначении мастеру судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

«Решение суда не вступило в законную силу», — сказала она.
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