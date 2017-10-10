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Под Пензой ревнивец приговорен к 15 месяцам колонии за смерть молодой возлюбленной

20:18 | 10.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. 54-летний мужчина из Мокшанского района Пензенской области, признанный судом виновным в смерти своей сожительницы, которая была его моложе почти на 20 лет, приговорен к лишению свободы на срок 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой ревнивец приговорен к 15 месяцам колонии за смерть молодой возлюбленной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«11 июля 2017 года мужчина пришел к сожительнице 1980 года рождения, которая в тот день находилась у своей матери в селе Плесс. Между сожителями началась ссора на почве того, что потерпевшая ему изменила. В ходе выяснения отношений мужчина рукой ударил потерпевшую по лицу, та упала и ударилась затылком о кирпичную голландку, получив закрытую черепно-мозговую травму. На этом конфликт между сожителями был исчерпан», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что женщина не стала обращаться к врачам, а 16 июля от полученных телесных повреждений скончалась.

«Приговор по делу пока не вступил в законную силу», — отметила Татьяна Махницкая.
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