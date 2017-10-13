В Пензе начали проверку по факту гибели школьника в ДТП Происшествия

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели мальчика 2008 года рождения, которого в микрорайоне Ахуны города Пензы сбил автомобиль «Kia Sorento». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 12 октября в 19.50 напротив дома №30 на улице Коннозаводской.

«В результате происшествия от полученных травм мальчик скончался на месте», — пояснили в управлении.

В Госавтоинспекции отметили, что за рулем иномарки был мужчина 1986 года.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по предварительным данным, авария произошла на пешеходном переходе, когда школьник вместе с братом возвращался домой с занятий танцами.

По словам некоторых очевидцев, машина скорой помощи прибыла на место примерно через 30 минут после вызова.