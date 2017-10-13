Следователи проверят информацию о неисправности автобуса с пензенскими школьниками Происшествия

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Органы следственного управления СКР по Пензенской области начали проверку по факту появившейся в СМИ информации о перевозке школьников на экскурсию в Болдино и обратно на неисправном автобусе.

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«На сайтах нескольких региональных информационных агентств размещены сообщения о том, что 10 октября 2017 года на территории Мордовии в рамках профилактического мероприятия «Перевозчик» сотрудниками УГИБДД был остановлен автобус с пензенскими школьниками, возвращавшимися с экскурсионной поездки из села Болдино Нижегородской области. При проверке его технического состояния полицейскими установлено, что протектор одной из шин колеса износился до корда», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в данной ситуации эксплуатация транспортного средства запрещена, поэтому перевозка несовершеннолетних на этом автобусе была прекращена.

«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об экспертном исследовании технического состояния транспортного средства», — пояснила собеседница агентства.