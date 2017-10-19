В Пензе в проезде под железной дорогой в районе Бакунинского моста застряла фура
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Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Фура «MAN» застряла в проезде под железной дорогой в районе Бакунинского моста в Пензе в четверг, 19 октября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
При этом в районе места ДТП установлены знаки, оповещающие водителей о возможности проезда транспортных средств высотой менее 3,1 метра.
Очевидцы разместили фотографии фуры в социальной сети «ВКонтакте».
На них видно, что кабина грузовика впритык прошла под мостом, а тентованный прицеп не дал проехать дальше и деформировался от удара.
Кроме того, машина сбила железный столб, установленный напротив опоры, которая делит дорогу на две части.
Движение по одной полосе оказалось перекрыто.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время регулировку движения в районе места ДТП осуществляют два экипажа полицейских.