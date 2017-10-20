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Под Пензой лицеист получил компрессионный перелом позвонка в спортзале

18:39 | 20.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области начали проверку по факту получения серьезной травмы мальчиком 2004 года рождения в лицее рабочего поселка Исса.

Под Пензой лицеист получил компрессионный перелом позвонка в спортзале

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«19 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова из Иссы госпитализирован подросток с диагнозом: «Компрессионный перелом поясничного позвонка». В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром малолетний получил данную травму в спортивном зале лицея при падении во время конфликта с одноклассниками. Последние пытались усадить его на лавочку», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что полиция проводит проверку по факту травмирования подростка, а сотрудникам следственного управления предстоит выяснить, могла ли причиной произошедшего стать халатность со стороны представителей лицея.

«Исследуется деятельность педагогических работников образовательного учреждения. В случае выявления нарушений их действиям или бездействию будет дана юридическая оценка», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что с целью определения вреда, причиненного здоровью мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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