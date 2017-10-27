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Андрей Баев и Аркадий Кривцов погибли в ДТП под Ульяновском

10:28 | 27.10.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Баев и президент региональной федерации каратэ Аркадий Кривцов погибли в ДТП в Ульяновской области.

Андрей Баев и Аркадий Кривцов погибли в ДТП под Ульяновском

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте управления ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, в минувший четверг, 26 октября, около 19.00 на 849 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Mazda CX-9» с фурой «MAN».

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

За рулем фуры находился мужчина 1988 года рождения, имеющий 10-летний водительский стаж. Он был пристегнут ремнем безопасности и трезв.

Легковым автомобилем управлял мужчина 1967 года рождения с водительским стажем 23 года, который также был пристегнут. Его кровь взята на анализ. В результате ДТП водитель автомашины «Mazda CX-9» и его пассажир 1973 года рождения скончались на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
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