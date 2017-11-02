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В тройном ДТП под Пензой погиб человек

14:41 | 02.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Один человек погиб, а еще двое пострадали в результате столкновения автомобилей «Chevrolet Niva», «Hyundai» и «Toyota» на 4 км автодороги «Пенза — Кондоль» утром в четверг, 2 ноября.

В тройном ДТП под Пензой погиб человек

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Водитель автомобиля «Chevrolet Niva» 1972 года рождения скончался на месте происшествия. Пассажирка 1993 года рождения госпитализирована», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в больницу также доставлен водитель автомашины «Hyundai» 1967 года рождения.

В отделе пропаганды уточнили, что за рулем автомобиля «Toyota» находился мужчина 1984 года рождения.

«По факту ДТП проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

Как сообщается на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в ликвидации последствий случившегося принимали участие сотрудники пожарно-спасательного центра.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Оперативно прибыв к месту ДТП, они отключили аккумуляторы автомобилей, деблокировали пострадавшего и извлекли тело погибшего из салона.

В результате происшествия все автомобили, которые от удара вынесло на обочины, получили сильные механические повреждения.
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