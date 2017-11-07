В Пензе учащихся школ эвакуировали из-за сообщений о подозрительных предметах Происшествия

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Учащиеся и учителя школ Пензы оказались эвакуированы после сообщений о подозрительных предметах во вторник, 7 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в приемной управления образования города, из-за таких звонков были закрыты группы продленного дня и отменены занятия в секциях во всех школах.

«Были проведены профилактические мероприятия. Детей отпустили по домам», — сказали в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области информацию о количестве школ, которые затронула массовая эвакуация, не уточнили.

В полиции пояснили, что по всем поступившим в правоохранительные органы сообщениям проводятся необходимые проверочные мероприятия.