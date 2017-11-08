В Заречном женщина-водитель оштрафована за ДТП, в котором пострадал пешеход Происшествия

Заречный, 8 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей назначено женщине, которая, управляя автомобилем «Mitsubishi Lancer», не пропустила пешехода в Заречном Пензенской области, в результате чего тот получил травмы средней степени тяжести.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда, водитель признана виновной в совершении административного правонарушения.

«12 октября 2017 года в 18.35 на улице Строителей она не пропустила пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ему были причинены телесные повреждения», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что женщина свою вину признала полностью.

«Постановление в законную силу пока не вступило», — сказал представитель суда.