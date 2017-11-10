При происшествии на дрожжевом заводе в Пензе никто не пострадал — УМВД Происшествия

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Никто из людей, находившихся на дрожжевом заводе в центре Пензы, где днем в пятницу, 10 ноября, произошел сильный хлопок, не пострадал. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

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По ее словам, представители ведомства не располагают какими-либо другими данными о случившемся, так как инцидент не носит криминального характера.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

По официально неподтвержденным данным, в здании завода выбито несколько стекол.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая сообщила ИА «PenzaNews», что ранее из полиции в ведомство поступила информация об инциденте на предприятии, однако оснований для проведения проверочных мероприятий нет ввиду отсутствия пострадавших.