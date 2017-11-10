Под Пензой пропавшего мальчика нашли в заброшенном здании Происшествия

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Мальчик 2005 года рождения, который ушел из дома в одном из сел Пензенского района Пензенской области в минувший четверг, 9 ноября, и не ночевал дома, найден.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, заявление о безвестном исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы только утром 10 ноября.

«Родители пытались его найти собственными силами, но так как поиски не привели к положительному результату, утром они обратились за помощью в отдел МВД России по Пензенскому району. Следует отметить, что семья подростка благополучная, на каком-либо учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что полицейские, несмотря на свой профессиональный праздник, незамедлительно организовали поиски малолетнего, к которым были привлечены представители общественности, в результате его местонахождение было установлено в течение нескольких часов.

«Малолетний обнаружен в заброшенном административном здании — как пояснили местные жители, в бывшей конторе совхоза, откуда он наблюдал за проведением его поисков, побоявшись выходить. При выяснении обстоятельств безвестного исчезновения мальчик пояснил, что днем 9 ноября он вышел из дома, гулял по селу, вечером зашел на местную ферму, где прилег отдохнуть и уснул, а утром следующего дня снова пошел гулять. За время его отсутствия дома в отношении него каких-либо противоправных действий совершено не было», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, по факту случившегося организована проверка.