Женщина и ребенок доставлены в больницу после ДТП у «Красных холмов» в Пензе Происшествия

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Женщина 1987 года рождения и девочка 2004 года рождения доставлены в больницу для обследования после ДТП, произошедшего у торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы» на улице Суворова в Пензе во вторник, 14 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД УМВД России.

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В ведомстве уточнили, что за рулем сбившего их автомобиля «Hyundai Solaris» находился мужчина 1989 года рождения.

«По факту ДТП проводится проверка», — сказали в Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по словам очевидцев, автомобили, следовавшие по первой полосе по улице Суворова в сторону центра Пензы, пропустили пешеходов, а двигавшаяся по второй полосе машина проехала, не сбавив скорости и сбила людей.

