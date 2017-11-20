В Пензе на станции скорой помощи задержан подозрительный мужчина Происшествия

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший по тревожному сигналу к станции скорой помощи на улице Пионерской в Пензе, обнаружил в здании подозрительного мужчину.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, это произошло около 5.00.

«По прибытии на место бойцы блокировали возможные пути отхода неизвестного. При обследовании помещения на лестничном пролете у запасного выхода был задержан мужчина 1960 года рождения. Злоумышленник рассказал, что проник в здание через открытое окно», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.