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В Пензе на станции скорой помощи задержан подозрительный мужчина

13:01 | 20.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший по тревожному сигналу к станции скорой помощи на улице Пионерской в Пензе, обнаружил в здании подозрительного мужчину.

В Пензе на станции скорой помощи задержан подозрительный мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии, это произошло около 5.00.

«По прибытии на место бойцы блокировали возможные пути отхода неизвестного. При обследовании помещения на лестничном пролете у запасного выхода был задержан мужчина 1960 года рождения. Злоумышленник рассказал, что проник в здание через открытое окно», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
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