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В Пензенской области в ДТП погибли два человека, шестеро пострадали

15:15 | 21.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21102» и «Lada Largus» на 488 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области утром во вторник, 21 ноября.

В Пензенской области в ДТП погибли два человека, шестеро пострадали

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, в результате происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель «ВАЗа» 1991 года рождения и пассажир автомашины «Lada Largus».

«Водитель автомобиля «Lada» 1972 года рождения и пятеро пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», — добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции пояснили, что по факту ДТП проводится проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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