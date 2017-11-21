В Пензе учителя вызвали полицию и медиков из-за необычного поведения школьника Происшествия

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Необычное поведение одного из учащихся средней школы №77 города Пензы стало причиной вызова в общеобразовательное учреждение сотрудников полиции и медиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил референт пресс-службы УМВД России по Пензенской области Сергей Поплевин.

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По его словам, инцидент произошел в минувший понедельник, 20 ноября, и не имеет криминального подтекста.

«Никакого нападения с ножом на учителя там не было», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews».

«Ученик повел себя, скажем так, необычно, но при этом никому не причинил и не пытался причинить вреда, в результате чего педагоги вызвали сотрудников полиции, законных представителей ребенка, представителей органов опеки и медиков», — пояснил Сергей Поплевин, добавив, что врачи оказали учащемуся необходимую помощь.

Референт регионального УМВД отметил, что школьник не нанес себе никаких повреждений.

В чем именно заключалось необычное поведение ребенка, собеседник агентства не уточнил.