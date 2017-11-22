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Стало известно об утечке соляной кислоты в Пензенской области

17:41 | 22.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Утечка соляной кислоты произошла на железнодорожной станции Ардым в Пензенской области.

Стало известно об утечке соляной кислоты в Пензенской области

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Сигнал о происшествии поступил в пензенский поисково-спасательный пожарный центр еще в минувший вторник, 21 ноября, однако широкой общественности об этом стало известно только сейчас.

«Оперативно прибыв к месту происшествия, спасатели в средствах индивидуальной защиты провели разведку с целью определения места утечки кислоты и ее интенсивности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

В ведомстве добавили, что было организовано освещение места аварии.

«Пожарные провели обработку места розлива кислоты пеной для снижения ее концентрации. После этого спасатели установили магнитный пластырь на аварийную цистерну в месте утечки кислоты», — пояснили в пресс-службе.

Информация об ущербе, который причинен окружающей среде в результате утечки аварийно химически опасного вещества (АХОВ), не уточняется.
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