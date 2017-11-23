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В Кузнецке подросток умер, надышавшись газа из баллона

17:50 | 23.11.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 23 ноября 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 15-летнего подростка в Кузнецке Пензенской области, который надышался газа из баллона на стройке.

В Кузнецке подросток умер, надышавшись газа из баллона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером в среду, 22 ноября, подросток вместе со своим сверстником гулял, юноши нашли газовый баллон небольшого размера. Несовершеннолетние пробовали вдыхать газ, оставшийся в нем, после чего пошли в магазин, приобрели аналогичный баллон и проследовали в один из недостроенных коттеджей. Подросток начал вдыхать газ, а его приятель отказался от данного занятия. Через некоторое время первому юноше стало плохо, а второй несовершеннолетний вызвал бригаду скорой помощи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка.

«В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что оба газовых баллона были изъяты на месте происшествия.
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