В ДТП под Пензой погиб человек Происшествия

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Молодой мужчина 1997 года рождения погиб в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2112» и «Renault» на 595 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, трагический инцидент произошел в 22.50 минувшей пятницы, 24 ноября.

«Управлявший отечественным автомобилем молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью травмы. Девушка 1999 года рождения, которая также находилась в салоне транспортного средства, госпитализирована», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.