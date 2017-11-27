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В Пензе сотрудница полиции спасла человека, который собирался прыгнуть с моста в реку

17:21 | 27.11.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Грамотные действия следователя отдела №4 следственного управления УМВД России по городу Пензе майора юстиции Виолетты Шориной помогли уберечь от необдуманного поступка молодого человека, собиравшегося прыгнуть с Сурского моста в реку.

В Пензе сотрудница полиции спасла человека, который собирался прыгнуть с моста в реку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, следуя на служебной машине к месту проведения следственных действий, сотрудница полиции обратила внимание на молодого человека, стоявшего у перил, который сначала смотрел вниз, а затем снял куртку и стал перелезать через ограждение.

«Оценив ситуацию, сотрудник органов внутренних дел остановила автомобиль и подбежала к молодому человеку. Вместе с другим мужчиной — очевидцем случившегося — Виолетта Шорина начала уговаривать гражданина отказаться от своих намерений. В ходе разговора выяснилось, что парень решился на такой шаг из-за трудной жизненной ситуации», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что очевидец покинул место происшествия, когда молодой человек отказался от своего намерения, однако тот вновь попытался перелезть через ограждение.

«Майор юстиции Виолетта Шорина самостоятельно удерживала его до приезда бригады скорой помощи, после чего передала специалистам. В настоящее время гражданин находится под наблюдением врачей», — отметили в управлении.
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