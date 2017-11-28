Иномарки не смогли разъехаться на дороге-дублере в Пензе при работающем светофоре Происшествия

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Водители трех машин, по предварительным данным, стали участниками ДТП на дублере улицы Окружной в Пензе — в районе дороги на Ленинский лесхоз — вечером во вторник, 28 ноября.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, две иномарки после столкновения практически полностью перегородили обе полосы, в результате чего другие автомобилисты вынуждены объезжать место аварии по обочинам. Еще один автомобиль, также имеющий механические повреждения, стоит поодаль.

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Установленные на перекрестке светофоры работают исправно.

Что именно послужило причиной аварии — нарушение правил дорожного движения, банальная невнимательность или какие-либо другие факторы, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.