В Пензе ночью в доме, где при пожаре погибли два человека, прорвало трубу с горячей водой Происшествия

Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Жильцы девятиэтажного многоквартирного дома №89 на проспекте Строителей в Пензе пережили ночью одновременно пожар, в результате которого погибли два человека, и коммунальную аварию — в здании прорвало трубу отопления, из-за чего квартиры стало заливать горячей водой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сигнал о возгорании на балконе квартиры, расположенной на 8 этаже, поступил на пульт дежурного в 2.13.

«Сложность заключалась в том, что со стороны горящего балкона отсутствуют подъезды для пожарных машин, а там, где они предусмотрены, все было заставлено автомобилями жильцов. Пожарным пришлось сначала вручную их растаскивать, после чего они начали тушить пожар через подъезд», — сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

Она уточнила, что в результате происшествия выгорели балкон и частично помещение внутри одной квартиры, а также пожар затронул соседний балкон.

«В сгоревшей квартире были обнаружены тела 40-летнего мужчины и 38-летней женщины», — добавила собеседница агентства.

Анна Шупилова пояснила, что во время тушения пожара 15 человек были эвакуированы из здания.

Причины произошедшего выясняются.