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В Суре в районе «Спутника» утонул мужчина

16:56 | 06.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Тело мужчины, которому на вид 40 лет, извлечено из реки Суры в районе города «Спутник» на территории села Засечного Пензенской области в среду, 6 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Суре в районе «Спутника» утонул мужчина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — пояснила собеседница агентства, добавив, что точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Татьяна Махницкая отметила, что в настоящее время принимаются меры по установлению личности покойного.

По ее словам, мужчина спортивного телосложения был одет в черную куртку, синие джинсы, кофту и майку, зимние ботинки и матерчатую кепку.

«При себе имел пакет черного цвета с удочкой, крючками и плоскогубцами», — добавила она.

По факту смерти человека на водоеме проводится проверка.
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