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В Кузнецке сбитая вне «зебры» женщина получит от водителя вдвое меньше, чем планировала

15:35 | 09.12.2017 | Происшествия

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Кузнецк, 9 декабря 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области частично удовлетворил исковые требования женщины, пострадавшей в ДТП год назад, которая просила взыскать с водителя автомобиля «Lada Kalina» компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

В Кузнецке сбитая вне «зебры» женщина получит от водителя вдвое меньше, чем планировала

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что потерпевшая пересекала проезжую часть на улице Строителей в отсутствие на ней пешеходных переходов и при их наличии в зоне видимости — на улицах Победы и Леваневского. С учетом организации дорожного движения на данном перекрестке женщина могла попасть на противоположную сторону дороги путем последовательного пересечения улиц Победы, Леваневского и вновь Победы», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он добавил, что пешеход допустила нарушение ПДД, проявив тем самым грубую неосторожность.

«Сумма компенсации морального вреда определена в размере 110 тыс. рублей. Также с ответчика взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тыс. рублей и расходы по уплате госпошлины — 300 рублей. Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции», — пояснил собеседник агентства, уточнив что решение было оставлено без изменения и вступило в законную силу.
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