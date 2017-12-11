Житель Пензы обнаружил на своем участке гильзы от гаубицы 1910 года Происшествия

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Житель Пензы при проведении земляных работ на своем участке обнаружил шесть гильз от выстрелов 122-миллиметровой гаубицы образца 1910 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В ведомстве пояснили, что к месту нахождения предметов, похожих на боеприпасы, незамедлительно были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

«По предварительному заключению специалистов-взрывотехников, в гильзах содержался порох. Найденные предметы были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении боеприпасов и взрывоопасных предметов необходимо незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы и не предпринимать никаких самостоятельных действий.