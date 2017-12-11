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Житель Пензы обнаружил на своем участке гильзы от гаубицы 1910 года

09:56 | 11.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Житель Пензы при проведении земляных работ на своем участке обнаружил шесть гильз от выстрелов 122-миллиметровой гаубицы образца 1910 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Житель Пензы обнаружил на своем участке гильзы от гаубицы 1910 года

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В ведомстве пояснили, что к месту нахождения предметов, похожих на боеприпасы, незамедлительно были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

«По предварительному заключению специалистов-взрывотехников, в гильзах содержался порох. Найденные предметы были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении боеприпасов и взрывоопасных предметов необходимо незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы и не предпринимать никаких самостоятельных действий.
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