На КПП Заречного задержан мужчина, пытавшийся пройти по чужому пропуску Происшествия

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина задержан за попытку незаконно проникнуть в закрытый город Заречный Пензенской области, предъявив чужой пропуск. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Находясь на посту, прапорщик Максим Краюшкин в ходе проверки документов у гражданина выявил, что фото на пропуске не соответствует личности предъявившего документ», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что военнослужащий перекрыл доступ через КПП и вызвал дежурного помощника коменданта.

«В отношении гражданина составили протокол о нарушении пропускного режима и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», — уточнили в управлении Росгвардии.