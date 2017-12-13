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На КПП Заречного задержан мужчина, пытавшийся пройти по чужому пропуску

08:27 | 13.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Мужчина задержан за попытку незаконно проникнуть в закрытый город Заречный Пензенской области, предъявив чужой пропуск. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На КПП Заречного задержан мужчина, пытавшийся пройти по чужому пропуску

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«Находясь на посту, прапорщик Максим Краюшкин в ходе проверки документов у гражданина выявил, что фото на пропуске не соответствует личности предъявившего документ», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что военнослужащий перекрыл доступ через КПП и вызвал дежурного помощника коменданта.

«В отношении гражданина составили протокол о нарушении пропускного режима и передали его для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», — уточнили в управлении Росгвардии.
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