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Под Пензой при столкновении трех машин погибла женщина, ребенок госпитализирован

11:31 | 22.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Молодая женщина, находившаяся за рулем автомашины «ВАЗ-2110», погибла в результате ДТП с участием автомобилей «Toyota Land Cruiser» и «ГАЗель», произошедшего на трассе «Саратов — Нижний Новгород» в Пензенской области вечером в минувший четверг, 21 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой при столкновении трех машин погибла женщина, ребенок госпитализирован

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Пассажир – мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — пояснили в ведомстве.

Как сообщается на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» и ребенок, находившийся в салоне внедорожника, не пострадали.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего водителя «ВАЗ-2110», отключили аккумуляторы аварийных автомобилей с целью предотвращения возможного возгорания, провели осмотр места ДТП на предмет наличия вторичных поражающих факторов», — отмечается в сообщении.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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