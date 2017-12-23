В Пензе по факту смерти врача онкоцентра организована проверка Происшествия

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти врача-анестезиолога 1969 года рождения, обнаруженного мертвым в спортзале пензенского областного онкологического диспансера утром в минувшую среду, 20 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Тело врача обнаружили его коллеги», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что видимых признаков криминального характера случившегося не выявлено, для определения точной причины смерти врача назначена экспертиза.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее источник, близкий к региональному Минздраву, сообщил ИА «PenzaNews», что речь идет о враче-анестезиологе Викторе Некешине.