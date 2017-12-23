EN
17:39:34 Суббота, 23 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе по факту смерти врача онкоцентра организована проверка

12:17 | 23.12.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти врача-анестезиолога 1969 года рождения, обнаруженного мертвым в спортзале пензенского областного онкологического диспансера утром в минувшую среду, 20 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе по факту смерти врача онкоцентра организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Тело врача обнаружили его коллеги», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что видимых признаков криминального характера случившегося не выявлено, для определения точной причины смерти врача назначена экспертиза.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее источник, близкий к региональному Минздраву, сообщил ИА «PenzaNews», что речь идет о враче-анестезиологе Викторе Некешине.
Актуальное
Читайте также
Уехавшая в Минск студентка из Кузнецка отстояла право на пенсию по случаю потери кормильца Пензенские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет РФ на 46 млрд. рублей
В Пензе управляющий базы отдыха стал жертвой мошенничества По требованию прокуратуры закроют четыре сайта по продаже «шпионских» ручек
В Пензе возбуждено дело по факту кражи денег с банковского счета Губернатору показали, как под Кузнецком выращивают осетров, форель и белугу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver