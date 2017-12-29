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ДТП под Пензой унесло жизни четырех человек

19:35 | 29.12.2017 | Происшествия

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Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Четыре человека, находившиеся в автомобиле «ВАЗ-2107», в том числе ребенок, погибли в результате столкновения с автомашиной «Mercedes-Benz» на 543 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в пятницу, 29 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

ДТП под Пензой унесло жизни четырех человек

Фото: Gibdd.ru

«По предварительным данным, в 16.40 произошло столкновение автомобиля «Mercedes-Benz» под управлением мужчины 1995 года рождения и автомашины «ВАЗ-2107», за рулем которой находился водитель 1967 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия погибли водитель «ВАЗа», а также три пассажирки — женщины 1967 и 1947 годов рождения, а также девочка 2003 года рождения.

В отделе пропаганды добавили, что также в ДТП пострадали водитель и двое пассажиров иномарки — мужчина 1973 года рождения и девушка 1998 года рождения, однако госпитализация им не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
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