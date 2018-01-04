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В Каменке организована проверка по факту смерти мужчины в результате пожара

13:19 | 04.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины 1977 года рождения в результате пожара в доме на улице Кооперативной в городе Каменке Пензенской области.

В Каменке организована проверка по факту смерти мужчины в результате пожара

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 3 января 40-летний мужчина находился в гостях у своего приятеля, где они распивали спиртное. Через некоторое время владелец дома решил приобрести еще алкоголя, а его знакомый остался в жилище, закрывшись на запорное устройство изнутри. Мужчина отсутствовал около 30–40 минут, в течение которых произошло возгорание», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что жительница соседнего дома увидела огонь и вызвала пожарных.

«После ликвидации открытого пламени сотрудниками ГУ МЧС России по Пензенской области в доме обнаружено тело погибшего. В ходе осмотра зафиксированы термические ожоги лица, рук и ног мужчины. По предварительным данным, его смерть наступила от отравления угарным газом», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что очаг пожара находился в комнате, где обнаружено тело мужчины.

«В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств возникновения пожара и смерти жителя Каменки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — сказала она.
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