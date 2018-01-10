В Пензе в расселенном доме найден труп мужчины Происшествия

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1959 года рождения, тело которого обнаружили в расселенном доме на улице Комсомольской в Пензе полицейские, проводившие накануне плановый обход территории. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины были выявлены телесные повреждения, характерные для суицида. В квартире по месту жительства им оставлена предсмертная записка», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту случившегося организована проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза.