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В Пензе в расселенном доме найден труп мужчины

12:10 | 10.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1959 года рождения, тело которого обнаружили в расселенном доме на улице Комсомольской в Пензе полицейские, проводившие накануне плановый обход территории. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

В Пензе в расселенном доме найден труп мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины были выявлены телесные повреждения, характерные для суицида. В квартире по месту жительства им оставлена предсмертная записка», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту случившегося организована проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза.
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